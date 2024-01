Premios The Best 2023: ¿Quién es Hugo Iñiguez?

Hugo Iñiguez, aficionado del equipo argentino Club Atlético Colón de Santa Fe que fue captado por las cámaras dando el biberón a su bebé durante un partido, recibió el premio al mejor aficionado del año, este lunes en los Premios The Best 2023 de la FIFA.

En mayo de 2023, 'Toto' Iñiguez y su hijo depararon unas tiernas imágenes que no tardaron en viralizarse en las que el aficionado daba el biberón a su bebé de corta edad durante el partido entre Club Atlético Colón de Santa Fe contra Barracas Central.

Iñiguez subió al escenario con su hijo en brazos y una bandera con los colores de Argentina y el lema 'De Santa Fe para el mundo'.

"Quiero agradecer a Dios que me puso acá hoy frente a todos ustedes. Quiero enviar un abrazo al camarógrafo que capturó el momento, a la gente de Unión que me votaron y a todos los fans argentinos que hicieron posible esto, a mi familia. Aguante Colon y que viva el fútbol", proclamó Iñiguez.

¿Quién es Hugo Daniel “Toto” Iniguez?

Nacido en el área de Yapeyú, en Santa Fe, Íñiguez creció apoyando a Colón y ahora trabaja como portero en el mercado de frutas y verduras de Abasto, donde es un miembro muy querido del personal.

Tiene tres hijos, dos niñas, Milena, de 13 años, y Delfina, de 10, y un hijo, Tiziano, la estrella del espectáculo. Nacido el 31 de marzo de 2023, Tiziano tenía menos de dos meses cuando hizo su ya famosa asistencia al partido.

"Se ve que la cámara nos captó", dijo Íñiguez a la emisora de radio argentina Sol Play 91.5. "Ese mismo día me mandaron mensajes todos, amigos y conocidos. Todavía no lo puedo creer, es increíble lo que pasó. No nos lo esperábamos. Todo esto está pasando gracias a él".

Nominado junto a un compatriota argentino a los premios The Best, como el gran Lionel Messi, Íñiguez se ha ofrecido a acompañar a su capitán nacional en el viaje, bromeando: "¡Yo me quedo con las valijas!".

FUENTE: AFP