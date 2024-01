Premios The Best 2023: Sarina Wiegman, la Mejor entrenadora del año

Sarina Wiegman ha sido nombrada mejor entrenadora femenina de la FIFA de 2023 en los Premios The Best . La seleccionadora de Inglaterra fue coronada tras otro año récord en el que llevó a las Leonas a la Copa Arnold Clark y a los títulos de la Finalissima femenina, además de la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA.

image.png

Wiegman superó a Emma Hayes y Jonatan Giraldez en el honor de los The Best FIFA Football Awards con 28 puntos, por delante de los 18 puntos de Hayes y los 14 puntos de Giraldez. Fue votada por los entrenadores y capitanes de las selecciones nacionales, así como por periodistas expertos y aficionados de todo el mundo. Wiegman ya ha subido al podio The Best en siete ocasiones; ningún jugador o entrenador ha conseguido hacerlo más.