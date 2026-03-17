Primer rival de Panamá en el Mundial 2026 anuncia convocados para amistosos

La Selección de Ghana anunció una lista de convocados para los amistosos ante Austria en Viena el 27 de marzo y ante Alemania en Sttutgart el 30, encuentros de cara al Mundial 2026.
Porteros
Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen)
Benjamin Asare (Accra Hearts of Oak)
Joseph Anang (St. Patrick’s Athletic)
Defensas
Patrick Pfeiffer (SV Darmstadt)
Derrick Luckassen (Pafos FC)
Derrick Kohn (Union Berlin)
Jerome Opoku (Istanbul Basaksehir)
Caleb Yirenkyi (FC Nordsjaelland)
Kojo Oppoong Pepprah (OGC Nice)
Jonas Adjetey (VFL Wolfsburg)
Marvin Senaya (Auxerre)
Alexander Djiku (Spartak Moscow)
Gideon Mensah (Auxerre)
Mediocampistas
Thomas Partey (Villareal)
Elisha Owusu (Auxerre)
Ibrahim Sulemana (Cagliari)
Kwasi Sibo (Real Oviedo)
Delanteros
Brandon Thomas Asante (Coventry City)
Jordan Ayew (Leicester City)
Prince Adu (Viktoria Plzen)
Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah)
Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City)
Inaki Williams (Atletic Bilbao)
Antoine Semenyo (Manchester City)
Kamal Deen Sulemana (Atalanta)
Daniel Agyei (Kocalispor)