PSG golea al Vendée Fontenay en Copa de Francia

El PSG , flamante campeón de la Copa Intercontinental, cumplió con el guion y certificó su clasificación para los dieciseisavos de final de la Copa de Francia, tras imponerse este sábado por un claro 0-4 al modesto Vendée Fontenay Foot, conjunto de la quinta categoría del fútbol francés.

Una diferencia de categoría que el preparador español Luis Enrique no desaprovechó para hacer debutar al joven portero italiano de origen brasileño Renato Marin, de 19 años, y al lateral David Boly, que a sus 16 años jugó su primer partido como profesional.

Estreno que no pudo tener un final feliz ya que el jovencísimo zaguero tuvo que abandonar el terreno de juego lesionado a los veintinueve minutos tras sufrir una dura entrada.

Para entonces ya ganaba el París Saint-Germain gracias a un gol de Desiré Doué, uno de los dos únicos jugadores que repitió con relación al once inicial que Luis Enrique alineó el pasado miércoles ante el Flamengo en la final de la Copa Intercontinental.

Doué abrió a los veinticinco minutos el marcador (0-1) para los visitantes tras aprovechar un pase de Ousmane Dembélé, que nueve minutos más tarde, dobló la ventaja para los parisinos (0-2), al transformar un penalti cometido sobre el delantero portugués Gonçalo Ramos.

Precisamente fue el atacante luso quien se encargó de sentenciar, si no lo estaba ya, a los ocho minutos de la segunda mitad la eliminatoria para el París Saint-Germain al firmar el momentáneo 0-3 tras enviar a las redes un centro desde la derecha de Senny Mayulu.

Un marcador que lejos de aplacar pareció avivar la voracidad de los de Luis Enrique que redondeó la goleada con un nuevo gol de Ramos que estableció en el cincuenta y ocho el definitivo 0-4 para el conjunto parisino, que dio su primer paso hacia la conquista de su tercer título de Copa consecutivo

FUENTE: EFE