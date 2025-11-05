¿Qué lesión sufrió Robin Le Normand y cuánto tiempo se perderá con el Atleti?

Robin Le Normand , defensa internacional español del Atleti estará al menos un mes y medio de baja por “una lesión de alto grado en la cápsula posterior y del músculo semimembranoso” de la rodilla izquierda, pero sin afectación de ligamentos ni de menisco, sufrida este martes en el partido de la Champions League contra el Union Saint Gilloise.

La nueva valoración del primer diagnóstico, inicialmente una “hiperextensión” en esa articulación, y la realización de pruebas complementarias determinaron que el central padece “una lesión de alto grado en la cápsula posterior y del músculo semimembranoso con integridad ligamentaria y meniscal”, según informó el parte médico publicado este miércoles.

El Atlético de Madrid no especifica el período de recuperación del defensa, aunque este tipo de lesiones requieren al menos entre seis y ocho semanas de recuperación, sino más, dependiendo de la evolución del futbolista y de la dolencia, con lo que el jugador no podrá formar parte de la próxima convocatoria de la selección española ni jugar con su equipo previsiblemente hasta el próximo enero.

Dentro de esos presumibles plazos, Simeone perdería a Le Normand para un total de siete encuentros de Liga (contra Levante, Getafe, Oviedo, Barcelona, Athletic Club, Valencia y Girona) y dos de la Liga de Campeones (ante el Inter y el PSV Eindhoven), siempre y cuando la puesta a punto no vaya más allá del mes y medio o los dos meses.

“Robin Le Normand ha iniciado desde hoy mismo tratamientos de fisioterapia y readaptación y su evolución marcará su regreso a la competición”, comunicó el Atlético de Madrid.

A día de hoy, el central es la única baja del conjunto rojiblanco para el encuentro contra el Levante, el próximo sábado en el Metropolitano, aunque Simeone está pendiente de un golpe de Nico González, que finalmente no pudo jugar este martes ante el Union Saint Gilloise tras el traumatismo ante el Sevilla.

Le Normand ha disputado catorce de los quince partidos del Atlético en esta temporada, todos como titular en el esquema de Diego Simeone, y es el segundo jugador de campo con más minutos en la plantilla rojiblanca en este curso, solo superado por Marcos Llorente.

FUENTE: EFE