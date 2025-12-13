FÚTBOL Fútbol Internacional -  13 de diciembre de 2025 - 11:21

¿Qué sucede con la selección de Surinam y la FIFA?

La selección de Surinam está en peligro de perder su boleto al repechaje para el Mundial 2026 por una posible sanción de FIFA.

FOTO: MARVIN RECINOS / AFP

Medios internacionales aseguran que la Federación de Fútbol de Surinam podría ser sancionada por la FIFA, porque grupos opositores de la directiva impugnaron en las elecciones de la federación ante tribuales ordinarios.

Luego de esta impugnación la justicia decidió congelar las cuentas de la Federación de Fútbol de Surinam y el técnico Menzo renunció hace unas semanas por temas internos y tampoco pueden contratar a nadie hasta el momento, de cara al repechaje contra Bolivia.

¿Qué podría suceder con Surinam?

La FIFA podría sancionar a la federación de Surinam por recurrir a los tribunales ordinarios para resolver conflictos internos y los puede suspender de competencias internacionales, es decir del repechaje.

El repechaje de Surinam vs Bolivia se jugará el 26 de marzo de 2026 en Monterrey, el ganador este partido jugará ante Irak, por el boleto al Mundial 2026.

Hasta el momento FIFA no ha mencionado nada sobre el tema.

