José Córdoba: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Norwich City?

El defensor panameño José Córdoba regresó a la acción con el Norwich City el sábado 13 de diciembre en la victoria 2-1 sobre el Southampton, luego de perderse varios partidos por una lesión.

"Coto" había sufrido una lesión grado 2 en los isquiotibiales del muslo derecho el pasado mes de octubre con la Selección de Panamá, que lo dejó fuera del choque ante Surinam en las Eliminatorias CONCACAF.

Contra el Southampton, Córdoba ingresó de cambio al 65' por Ben Chrisene en el Carrow Road.

¿Cuándo vuelve a jugar José Córdoba con el Norwich City?

El zaguero de 24 años volverá a jugar con el Norwich City de visita, el próximo sábado 20 de diciembre contra el Preston North End Football Club en Deepdale (7:30 am).

Los canarios actualmente marchan en la penúltima posición del campeonato con 17 puntos en 21 fechas, mientras que el Preston es tercero con 35 unidades en 21 jornadas.