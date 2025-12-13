LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  13 de diciembre de 2025 - 18:09

José Córdoba: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Norwich City?

El Norwich City de José Córdoba chocará ante el Preston North End Football Club en la Championship de Inglaterra.

FOTO: JOSEACORDOBA

El defensor panameño José Córdoba regresó a la acción con el Norwich City el sábado 13 de diciembre en la victoria 2-1 sobre el Southampton, luego de perderse varios partidos por una lesión.

Contra el Southampton, Córdoba ingresó de cambio al 65' por Ben Chrisene en el Carrow Road.

¿Cuándo vuelve a jugar José Córdoba con el Norwich City?

El zaguero de 24 años volverá a jugar con el Norwich City de visita, el próximo sábado 20 de diciembre contra el Preston North End Football Club en Deepdale (7:30 am).

Los canarios actualmente marchan en la penúltima posición del campeonato con 17 puntos en 21 fechas, mientras que el Preston es tercero con 35 unidades en 21 jornadas.

