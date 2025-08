 ¿Qué sucedió con Lionel Messi y cuántos juegos se podría perder con Inter Miami?

¿Cuántos partidos se perdería Lionel Messi?

"Leo sintió una molestia en el isquiotibial. Hasta mañana (por hoy) no vamos a saber el grado de la lesión. Seguramente algo tenga. Quizá no sea algo tan grande porque no estaba dolorido, pero sí que sintió una molestia", dijo el entrenador del Inter Miami Javier Mascherano.