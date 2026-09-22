Selección de Panamá inició algunos trabajos en India previo al amistoso

La Selección de Panamá realizó este martes sus primeros movimientos en territorio indio, como parte de su preparación para el partido amistoso de este viernes frente a la Selección de India, en el inicio de su gira por Asia.

Este martes, un total de 12 jugadores realizaron una activación física en el gimnasio del hotel de concentración, ubicado en las afueras del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Bangalore.

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La actividad consistió en un trabajo más de tipo preventivo, de movimientos articulares para la aliviar las cargas, luego del largo viaje de los jugadores a territorio indio.

Los jugadores que ya están concentrados en India son José Luis Rodríguez, Cristian Martínez, César Blackman, Amir Murillo, Orlando Mosquera, Eduardo Anderson, Adalberto Carrasquilla, Mijahir Jiménez, Omar Valencia, Rafael Mosquera, Daivis Murillo y Marcos De León.

El resto de los jugadores convocados estará arribando entre la noche de este martes y la mañana del miércoles, con el objetivo de incorporarse al grupo y continuar con la preparación para el compromiso internacional.

El equipo tiene programado realizar mañana, miércoles su primer entrenamiento en campo ya con la mayoría del equipo instalado en Bangalore.

Recordar que la diferencia horaria tiene a India con 10 horas y 30 minutos más a la hora en Panamá.

Llegada del cuerpo técnico y jugadores de la LPF

El director técnico Thomas Christiansen, junto a su cuerpo técnico y staff, arribaron a la ciudad de Bangalore durante la noche del pasado lunes, acompañados por los jugadores del plano local Daivis Murillo y Marcos De León.

El equipo panameño inició su recorrido hacia India el pasado sábado por la noche, partiendo desde Panamá y realizando una escala en Ámsterdam antes de continuar el viaje hacia Bangalore.

Primer entrenamiento en campo de la Selección de Panamá

La Selección Nacional tiene programado para mañana, miércoles su primer entrenamiento en campo en territorio indio.

La sesión se llevará a cabo a las 5:00 p.m. hora local (6:30 a.m. hora de Panamá), en las instalaciones del Center for Sports Excellence en la ciudad de Bangalore.

El encuentro frente a India está programado para este viernes, a las 7:30 p.m. hora local, en el Estadio Sree Kanteerava, como parte de la gira de preparación de la Selección Mayor por Asia.

FUENTE: FPF