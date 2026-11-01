AEK vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO la J4 de la Champions League

El Real Madrid visitará al AEK Atenas este miércoles 4 de noviembre en la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27, en un duelo donde los dirigidos por José Mourinho buscarán extender su arranque perfecto en la competición.

El conjunto merengue ha tenido un inicio destacado en la presente edición de la Champions League, sumando nueve puntos de nueve posibles.

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En su debut, el Real Madrid derrotó 2-1 al Inter de Milán en el estadio Santiago Bernabéu. Posteriormente, consiguió una importante victoria como visitante frente a la Roma por 4-3, en un compromiso que tuvo que remontar.

En su tercera presentación, el equipo dirigido por José Mourinho mostró su poderío ofensivo y goleó 4-1 al RB Leipzig, nuevamente en el Santiago Bernabéu.

Con estos resultados, los blancos acumulan nueve puntos, diez goles a favor y cinco en contra, para una diferencia positiva de cinco anotaciones.

AEK Atenas busca recuperarse tras dos derrotas

Por su parte, el AEK Atenas comenzó su participación europea con una victoria por la mínima diferencia (1-0) ante el LASK de Austria, resultado que le permitió sumar sus primeros tres puntos.

Sin embargo, el conjunto griego sufrió posteriormente dos derrotas como visitante. Primero cayó 3-1 frente al Shakhtar Donetsk y después fue goleado 5-1 por el Manchester City en la tercera jornada.

De esta manera, el AEK llega al enfrentamiento frente al Real Madrid con tres puntos, tres goles marcados y ocho recibidos, para una diferencia de goles de -5, ubicado en la posición 29 de la clasificación.

¿Cuántas veces se han enfrentado AEK Atenas y Real Madrid?

El Real Madrid y el AEK Atenas tienen antecedentes en competiciones europeas. Ambos clubes se han enfrentado en cuatro oportunidades, con un balance de una victoria para cada equipo y dos empates.

Su primer enfrentamiento se produjo en septiembre de 1985, durante la primera ronda de la Copa de la UEFA, cuando el AEK sorprendió al Real Madrid con una victoria 1-0 en Grecia. Sin embargo, el conjunto español remontó la eliminatoria con una goleada 5-0 en el partido de vuelta.

Posteriormente, los equipos volvieron a encontrarse en la fase de grupos de la Champions League 2002/03. En aquella ocasión empataron 3-3 en Atenas y 2-2 en Madrid.

El dato llamativo es que el Real Madrid nunca ha conseguido vencer al AEK Atenas como visitante, con una derrota y un empate en sus dos presentaciones anteriores en territorio griego.

Fecha, hora y dónde seguir AEK vs Real Madrid

Fecha: Miércoles 4 de noviembre

Hora: 12:45 P.M. (hora de Panamá)

Lugar: ALLWYN Arena

Dónde seguir: A través de las pantallas de RPC Deportes.