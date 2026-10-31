Leonardo Bernal volvió a demostrar su poder en la LIDOM con las Estrellas Orientales FOTO: IA

El receptor coclesano Leonardo Bernal sigue dejando su huella en el béisbol dominicano. El prospecto número 80 de toda la MLB y actual jugador de los Cardenales de San Luis conectó su tercer cuadrangular en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), durante la derrota de las Estrellas Orientales por marcador de 6-3 ante los Tigres del Licey.

El poderoso batazo llegó en la parte alta del séptimo episodio, ante los lanzamientos de su compatriota panameño Javy Guerra , en el encuentro disputado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

¡OTRA BOMBA DE BERNAL! Leo conecta su tercer cuadrangular de la temporada con una línea por el jardín derecho #LIDOM #CopaBanreservas pic.twitter.com/sWEVw3gbv6

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Con su cuadrangular, Bernal llevó al plato a César Prieto y Aaron Schunk, sumando tres carreras impulsadas para las Estrellas Orientales.

Jaime Barría fue abridor por las Estrellas, pero solo lanzó 0.2 entradas y permitió 3 hits con 2 carreras limpias.

La actuación del panameño Leonardo Bernal

En su actuación ofensiva, el panameño terminó de 3-1, con un jonrón, tres carreras remolcadas, una anotada y una base por bolas.

Bernal, quien hizo su debut en las Grandes Ligas con los Cardenales de San Luis en septiembre, continúa acumulando experiencia y demostrando su poder ofensivo en el béisbol invernal dominicano.