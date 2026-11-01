NFL: Detroit Lions terminan con el invicto de Minnesota Vikings

Minnesota Vikings, el único equipo que había llegado a la Semana 8 de la NFL con pleno de victorias, perdió este domingo su condición de invicto al caer por 19-15 ante Detroit Lions.

Rivales de la División Norte de la NFC, los Vikings siguen como primeros de grupo con un balance de 6-1, seguidos de los Lions (5-2).

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Los Lions abrieron el marcador con un 'field goal' en el primer cuarto, pero los Vikings respondieron con un 'touchdown' de Justin Jefferson nada más arrancar el segundo.

Al descanso, los Vikings ganaban 6-7 tras otro gol de campo de Detroit.

Los 'touchdowns' de Jahmyr Gibbs y Jameson Williams en el tercer y cuarto cuartos sellaron la victoria local, pese a que los Vikings, con T.J. Hockenson, se habían puesto por delante a 8:44 del final.

Jared Goff completó 18 de sus 25 pases para 176 yardas y un 'touchdown', mientras que Kyler Murray conectó 17 de 29 para 210 yardas y dos anotaciones. Ambos lanzaron una intercepción.

FUENTE: EFE