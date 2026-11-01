Real Madrid ganó cómodamente al Racing de Santander

El Real Madrid superó cómodamente 3-0 a el Racing de Santander en la jornada 11 de LaLiga, con los tres tantos en la primera parte.

El conjunto blanco se puso en ventaja a los 11 minutos con una polémica decisión del árbitro que pitó penal sobre Kylian Mbappé luego de un supuesto agarrón dentro del área. El francés cobró con fuerza a la derecha del portero.

Once minutos después. Mbappé recibió en la mitad de la cancha, se la dejó a Arda Guler que filtró para Jude Bellingham que a la carrera se quitó al portero para definir a puerta vacía.

El tercer tanto llegó a los 36 minutos con un tiro de esquina que cabeceó Bellingham, la defensa despejó y le quedó en la media luna a Yan Diomandé que remató con fuerza de primera.

La segunda parte careció de oportunidades, el Madrid bajó la "máquina" y el equipo local tomó más el balón, pero sin generar peligro en el arco de Thibaut Courtois.

Próximos partidos del Real Madrid

Con este resultado, su próximo rival será el AEK en la Champions League, y ante el Valencia en Mestalla en la J12 de LaLiga.