"El Gallero" Carlos Rodríguez perdió ante Joel Contreras en Uruguay

El boxeador panameño Carlos Rodríguez (8-1-2, 2 KOs) , conocido como “El Gallero”, sufrió una derrota por decisión unánime ante el argentino Joel Contreras (13-1-0, 4 KOs) , en el combate estelar de la cartelera celebrada en Punta del Este, Uruguay .

El enfrentamiento tenía en disputa el Campeonato Fedelatin Supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) , pero el púgil panameño no pudo conseguir la victoria y terminó cediendo ante Contreras, quien se llevó el triunfo con tarjetas de 98-91, 99-90 y 99-90 .

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El argentino impuso su ritmo durante el combate y convenció a los tres jueces para quedarse con la decisión unánime y el campeonato regional.

Otros resultados de la cartelera en Punta del Este

La velada boxística también presentó otros enfrentamientos por títulos regionales de la Asociación Mundial de Boxeo.

En el primer combate de la noche, Óscar Bonifacino derrotó por decisión unánime a Juan Pablo Abregú.

En el segundo enfrentamiento, la uruguaya Lucía Evelyn Marrero (9-0-0, 2 KOs) superó por decisión unánime a Gloria Elena Yancaqueo (13-13-3, 3 KOs), para conquistar el título Fedelatin Supergallo de la AMB.

Por su parte, en el tercer combate, la argentina Micaela Luján (18-3-1, 6 KOs) venció por decisión mayoritaria a Ayelén Micaela Alejandra Granadino (12-4-4, 1 KO), en disputa del título Fedelatin Supermosca de la AMB.

De esta manera, la cartelera internacional en Punta del Este tuvo como combate principal el enfrentamiento entre Joel Contreras y Carlos Rodríguez, con victoria para el representante argentino, quien frenó las aspiraciones del panameño de conquistar el campeonato Fedelatin.