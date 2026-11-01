FÓRMULA 1 Fórmula 1 -  1 de noviembre de 2026 - 17:51

Fórmula 1: Andrea Kimi Antonelli se proclama campeón del mundo

El italiano Andrea Kimi Antonelli es el nuevo campeón del mundo de la Fórmula 1 al acabar tercero en México.

Fórmula 1: Andrea Kimi Antonelli se proclama campeón del mundo

Fórmula 1: Andrea Kimi Antonelli se proclama campeón del mundo

FOTO: EFE/ Jose Mendez

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se acaba de proclamar, de forma matemática, nuevo campeón del mundo de Fórmula 1, al acabar tercero este domingo el Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del año, que ganó el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Histórico campeón de Fórmula 1

Antonelli, de 20 años, se convirtió en el campeón más joven de todos los tiempos -mejorando en más de tres años el anterior récord, el del cuatro veces coronado alemán Sebastian Vettel- y en el tercer italiano, el primero desde que lo hiciese por última vez Alberto Ascari hace 73 años, en ganar el Mundial de Fórmula Uno.

Verstappen, de 29 años, logró su victoria 74 en la F1, la tercera del año y la sexta en México, al ganar este domingo en la pista mexicana -la más elevada del Mundial, a más de 2.200 metros de altitud-, por delante del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) y de Antonelli; que, a falta de cuatro carreras, ya es nuevo campeón del mundo.

FUENTE: EFE

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