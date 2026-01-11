Raphinha: "No vinimos a pasearnos y sí a ganar"

El brasileño Raphinha , jugador del FC Barcelona , nombrado jugador más valioso de la Supercopa de España disputada en Yeda (Arabia Saudí) tras marcar dos goles al Real Madrid en la final (3-2), aseguró que no llegaron al país árabe a pasearse y sí a “ganar”.

“Es un título y tenemos que darle el valor que tiene. No vinimos a pasearnos y sí a ganar. Lo hemos hecho muy bien los dos partidos y el equipo ha rendido muy bien defensiva y ofensivamente y hemos merecido la victoria”, dijo en rueda de prensa.

El trofeo de campeón lo levantó el uruguayo Ronald Araujo, una vez superado unos problemas de salud mental que le tuvieron fuera del equipo más de un mes, al que se refirió el delantero brasileño.

“Ronald es un jugador muy importante para el equipo. Nosotros lo vamos a apoyar siempre. Ha pasado un momento personal malo, pero es normal por la exigencia que tenemos por vestir esta camiseta. Podría haber pasado con otros. Yo lo pasé bastante mal en el club las dos primeras temporadas y que Araujo haya levantado el trofeo es una muestra del cariño que le tenemos”, declaró el brasileño.

Hansi Flick apoyó a Raphinha

Por otro lado, Raphinha, nombrado ‘MVP’ del torneo, no quiso asegurar que esté en su mejor momento futbolístico y recordó la importancia de su técnico, el alemán Hansi Flick, para rendir a este nivel.

“Nunca te voy a decir que estoy en mi mejor momento. Tengo una exigencia bastante alta. Lo que te puedo decir es que busco lo mejor para el equipo”, comentó.

“Fue la persona que me cambió todo. Yo tenía un pie fuera, pero llegó, habló conmigo para decirme que iba a ser un jugador importante y es lo que un jugador y una persona necesita. Tener la confianza para hacer tu trabajo”, apuntó Raphinha sobre Flick

FUENTE: EFE