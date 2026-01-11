José Córdoba regresa a la titularidad con el Norwich City en FA Cup

El entrenador Philippe Clement realizó una serie de cambios con el Norwich City que cayó derrotado ante el Stoke City la última vez, con Daniel Grimshaw, Jack Stacey, José Córdoba , Ben Chrisene, Anis Ben Slimane y Mathias Kvistgaarden entrando como titulares en la tecera ronda de FA Cup.

La primera oportunidad del partido desembocaría en el gol inicial. Slimane asistió a Matj Jurásek tras un centro de Stacey, y el checo remató superando a Myles Roberts, en la portería del Walsall.

Diez minutos después, Norwich duplicó su ventaja. Stacey tuvo un remate bloqueado en la línea de gol, antes de que Makama rematara y marcara el segundo tanto.

Chrisene casi marcó el tercero poco después, cuando Roberts realizó una buena parada antes de que el rebote de Slimane fuera despejado en la línea.

A los tres minutos de la segunda mitad, el Norwich marcó su tercer gol. Slimane remató con un toque un centro de Jurásek y Makama controló bien el balón y envió un potente disparo al córner.

Y siete minutos más tarde, Makama completaría su hat-trick al rematar con confianza un pase de Chrisene.

Walsall logró acortar distancias, y de manera contundente, cuando Courtney Clarke encontró el ángulo superior con un brillante disparo con efecto.

En el segundo minuto del tiempo añadido, Tony Springett anotó su primer gol para el club tras recibir un pase de Liam Gibbs. Norwich terminó como un cómodo ganador en Carrow Road, reservando su lugar en la cuarta ronda de la competencia.

Los Canarios vuelven a la acción del Sky Bet Championship el próximo fin de semana, viajando para enfrentar al Wrexham.

Números de José Córdoba en este partido

90 minutos disputados

4 Intercepciones

3 Despejes

10 Recuperaciones

2 duelos ganados de 3

1 falta

FUENTE: Norwich City