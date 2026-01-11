Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy domingo 11 de enero

Las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, continúan este domingo 11 de enero con seis choques de alto nivel en diferentes escenarios del país.
Partidos para hoy en el Béisbol Juvenil 2026
- 7:00 pm, Bocas del Toro vs Colón, estadio Justino Salinas
- 5:00 pm, Chiriquí vs Darién, Metetí
- 7:00 pm, Veraguas vs Panamá Metro, Juan Demóstenes Arosemena
- 7:00 pm Herrera vs Panamá Oeste, estadio Mariano Rivera
- 7:00 pm Occidente vs Panamá Este, José De La Luz Thompson
- 7:00 pm Los Santos vs Coclé, estadio Remón Cantera, por RPC.