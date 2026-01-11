BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  11 de enero de 2026 - 05:00

Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy domingo 11 de enero

Estos son los partidos que hay para hoy domingo 11 de enero en la octava fecha del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

Las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, continúan este domingo 11 de enero con seis choques de alto nivel en diferentes escenarios del país.

Luego que se han disputado 7 fechas, la novena de Panamá Oeste es el único equipo invicto del certamen.

Partidos para hoy en el Béisbol Juvenil 2026

  • 7:00 pm, Bocas del Toro vs Colón, estadio Justino Salinas
  • 5:00 pm, Chiriquí vs Darién, Metetí
  • 7:00 pm, Veraguas vs Panamá Metro, Juan Demóstenes Arosemena
  • 7:00 pm Herrera vs Panamá Oeste, estadio Mariano Rivera
  • 7:00 pm Occidente vs Panamá Este, José De La Luz Thompson
  • 7:00 pm Los Santos vs Coclé, estadio Remón Cantera, por RPC.
