Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras la fecha 7

Repasa la tabla de posiciones al completo luego de disputadas 7 jornadas en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 Copa Caja de Ahorros.
Colón, los Indios siguen en una posición complicada en la tabla.
Tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026
Equipo / Jugados / Ganados / Perdidos
- Panamá Oeste /7/ 7/ 0
- Chiriquí Occidente /7/ 5 / 2
- Panamá Este 7 /5/ 2
- Coclé /7/ 5/ 2
- Chiriquí /6/4/2
- Darién 7 /3/ 4
- Bocas del Toro /7/3 / 4
- Panamá Metro 7 / 3/ 4
- Herrera 6 / 2 / 4
- Los Santos 7 /2 / 5
- Colón / 7 / 1 / 6
- Veraguas 7 / 1 / 6
* Herrera y Chiriquí tienen un juego pendiente