Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras la fecha 7

Repasa cómo marcha la tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026, después de culminar el día 7 de acción en la Copa Caja de Ahorros.

Repasa la tabla de posiciones al completo luego de disputadas 7 jornadas en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 Copa Caja de Ahorros.

Panamá Oeste sigue liderando el torneo de manera invicta, Occidente sigue muy de cerca sus pasos tras sacar una victoria 1-0 a Colón y Coclé golpeó 10-2 a Veraguas.

Colón, los Indios siguen en una posición complicada en la tabla.

Tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026

Equipo / Jugados / Ganados / Perdidos

  1. Panamá Oeste /7/ 7/ 0
  2. Chiriquí Occidente /7/ 5 / 2
  3. Panamá Este 7 /5/ 2
  4. Coclé /7/ 5/ 2
  5. Chiriquí /6/4/2
  6. Darién 7 /3/ 4
  7. Bocas del Toro /7/3 / 4
  8. Panamá Metro 7 / 3/ 4
  9. Herrera 6 / 2 / 4
  10. Los Santos 7 /2 / 5
  11. Colón / 7 / 1 / 6
  12. Veraguas 7 / 1 / 6

* Herrera y Chiriquí tienen un juego pendiente

