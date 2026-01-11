Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras la fecha 7 FEDEBEIS

Repasa la tabla de posiciones al completo luego de disputadas 7 jornadas en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 Copa Caja de Ahorros.

Panamá Oeste sigue liderando el torneo de manera invicta, Occidente sigue muy de cerca sus pasos tras sacar una victoria 1-0 a Colón y Coclé golpeó 10-2 a Veraguas.

