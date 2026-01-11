BEISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  11 de enero de 2026 - 18:34

Béisbol Juvenil 2026: Line-up para el duelo entre Los Santos y Coclé en J8

Repasa las alineaciones de las novenas de Los Santos y Coclé en la octava fecha del Béisbol Juvenil 2026.

Foto: FEDEBEIS

Las novenas de Los Santos y Coclé se enfrentan esta noche en la octava fecha del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026. Copa Caja de Ahorros, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín..

Los coclesanos dirigidos por Rodrigo Merón se encuentran en la segunda posición con 5-2 y quieren seguir por el camino de la victoria, después de vencer 10-2 a Veraguas en el Estadio Omar Torrijos Herrara.

Mientras que los santeños con Concepción Rodríguez al mando, se ubican en la décima posición con 2-5 y buscarán el triunfo de visita, tras caer 11-1 frente a Panamá Oeste en ocho episodios disputados en el Estadio Mariano Rivera.

Ulises Herrera abrirá por Los Santos y Cristian Juárez lo hará por los actuales bicampeones.

El choque a disputarse en el Estadio Remón Cantera, iniciará a las 7:00 p.m. y estará en vivo por la señal de RPC

Alineación de Los Santos - Béisbol Juvenil 2026

  1. Johan Vigil 3B
  2. José Palomino 2B
  3. Josué Frías LF
  4. Darían García DH
  5. José Delgada 1B
  6. Uriel de León CF
  7. Miguel Jaén RF
  8. Maykel Mendoza R
  9. Justin Gil SS

Lanzador abridor: Ulises Herrera

Alineación de Coclé

  1. Jaime Escudero 3B
  2. Jeykol de León DH
  3. Ricardo Acosta 2B
  4. Aníbal Sánchez CF
  5. Eliecer Mendoza R
  6. Yamir Mendieta LF
  7. Lucas López SS
  8. Omar Ramos 1B
  9. Johanel Roa RF

Lanzador abridor: Cristian Juárez

