Béisbol Juvenil 2026: Line-up para el duelo entre Los Santos y Coclé en J8

Las novenas de Los Santos y Coclé se enfrentan esta noche en la octava fecha del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026. Copa Caja de Ahorros, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín..
Mientras que los santeños con Concepción Rodríguez al mando, se ubican en la décima posición con 2-5 y buscarán el triunfo de visita, tras caer 11-1 frente a Panamá Oeste en ocho episodios disputados en el Estadio Mariano Rivera.
Ulises Herrera abrirá por Los Santos y Cristian Juárez lo hará por los actuales bicampeones.
El choque a disputarse en el Estadio Remón Cantera, iniciará a las 7:00 p.m. y estará en vivo por la señal de RPC
Alineación de Los Santos - Béisbol Juvenil 2026
- Johan Vigil 3B
- José Palomino 2B
- Josué Frías LF
- Darían García DH
- José Delgada 1B
- Uriel de León CF
- Miguel Jaén RF
- Maykel Mendoza R
- Justin Gil SS
Lanzador abridor: Ulises Herrera
Alineación de Coclé
- Jaime Escudero 3B
- Jeykol de León DH
- Ricardo Acosta 2B
- Aníbal Sánchez CF
- Eliecer Mendoza R
- Yamir Mendieta LF
- Lucas López SS
- Omar Ramos 1B
- Johanel Roa RF
Lanzador abridor: Cristian Juárez