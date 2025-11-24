Raphinha sobre premios individuales: "He merecido mucho más"

Raphinha , delantero del FC Barcelona, reconoció que se mereció mucho más en cuanto a premios individuales después de la gran temporada que realizó el año pasado.

El delantero brasileño acabó quinto en las votaciones del Balón de Oro, por detrás de Ousmane Dembelé, Lamine Yamal, Vitinha y Mohamed Salah, lo que no le sentó nada bien en su momento ya que publicó en sus redes sociales capturas de sus estadísticas de la temporada pasada para reivindicarse.

"He merecido mucho más pero son premios individuales y en los colectivos nos faltó la Champions que es lo que queremos", dijo Raphinha este lunes en la rueda de prensa en Stamford Bridge previa al duelo contra el Chelsea.

Más reacciones de Raphinha

"En los individuales... Son cosas que no controlo yo. Las votaciones de la gente, de periodistas y bueno (se ríe) es algo que yo no controlo. Yo puedo controlar lo que pasa en el campo. En el campo he hecho una buena temporada y eso es con lo que me quedo", dijo.

"La explicación podríais dármelas vosotros", respondió el delantero al ser preguntado por la razón por la que no acabó más alto en el Balón de Oro.

"Yo he hecho lo que podía, pero cuando son otras personas las que tenéis que votar explicaciones sois vosotros. Yo buscaré seguir siendo mejor y ya está".

La temporada pasada, Raphinha disputó 57 encuentros en los que marcó 34 goles y repartió 26 asistencias. El brasileño fue el máximo goleador de la Champions, empatado con Guirassy, del Borussia Dortmund.

FUENTE: EFE