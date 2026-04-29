 José Mourinho descarta su salida del Benfica para fichar por el Real Madrid

El portugués José Mourinho , entrenador del Benfica, aseguró este miércoles en una entrevista con el diario italiano Il Giornale que no se plantea su salida y que su objetivo es llevar a las 'Águilas' a la Champions League, en medio de rumores que hablan sobre su posible vuelta al Real Madrid.

"No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la 'Champions'", respondió el técnico portugués al ser consultado sobre si su futuro podría incluir un regreso al Real Madrid o, eventualmente, un paso por el Juventus.

El Benfica ocupa la segunda posición de la liga portuguesa con tres puntos de ventaja sobre el Sporting de Lisboa, que tiene un partido menos, ambos en plena lucha por un puesto en la Liga de Campeones.

El nombre de Mourinho, de 63 años, ha aparecido en la prensa internacional como posible sustituto de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid, equipo que el entrenador portugués ya dirigió entre 2010 y 2013.

El Roma, su experiencia "más hermosa, dice José Mourinho

En la entrevista con el periódico, que fue recogida por el resto de medios transalpinos, el técnico que, años atrás, se autocalificó como 'The Special One' aseguró que el Roma, conjunto al que entrenó entre 2021 y 2023 conquistando la Liga Conferencia de 2022, fue el lugar "más hermoso de su carrera".

"Nunca he sentido un ambiente tan increíble alrededor de un equipo de fútbol, el (Estadio) Olímpico siempre lleno, lo que la gente siente por los jugadores. ¿El nivel de exigencia es alto? No es un drama, porque luego, cuando ganamos la 'Conference', la fiesta fue una locura: ni siquiera en los triunfos que tuve en 'Champions' vi escenas así. Pero mi etapa en la Roma terminó", añadió.