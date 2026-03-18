Raphinha: "Puede ser que haya sido una de las grandes noches en el Camp Nou"

El delantero brasileño del FC Barcelona Raphael Dias ' Raphinha ' ha agradecido el apoyo de la afición del Spotify Camp Nou en la goleada frente al Newcastle (7-2) con la que su equipo ha sellado el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones de fútbol.

"Puede ser que haya sido una de las grandes noches en el Camp Nou, aunque creo que hemos tenido otras. Al final, con la afición apoyándonos así es difícil que nos ganen", ha afirmado Raphinha en declaraciones a Movistar Liga de Campeones.

Raphinha, autor de un doblete de goles y asistencias que le han permitido llevarse el premio a mejor jugador del partido, se ha mostrado satisfecho con su partido, si bien ha subrayado que sin sus compañeros "esta actuación no sería posible".

Sobre el encuentro, que se decidió en el segundo tiempo con cuatro goles de los locales, Raphinha ha elogiado, pese a la goleada, el partido del Newcastle.

Más reacciones de Raphinha

"Sabíamos que sería un partido complicado porque el Newcastle es un equipo físico y, si está bien, te pueden complicar el partido. Estábamos tranquilos, sabíamos que teníamos que controlar el partido. Hemos perdido balones y en la segunda parte hemos podido controlar el partido", ha concluido.

FUENTE: EFE