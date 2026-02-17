Raphinha se pronunció en redes sociales tras derrota ante Girona

El extremo brasileño Raphinha se pronunció en redes sociales horas después de la derrota del FC Barcelona ante el Girona en la jornada de la competición española (LaLiga).

La estrella culé dejó claro que el equipo tiene que mejorar, pero no solo ellos, dejando claro que está insatisfecho con el arbitraje del duelo, que los dejó en segundo lugar de LaLiga, abajo del Real Madrid.

Raphinha en sus redes sociales

"Bueno, tenemos muchas cosas que mejorar, pero no solo nosotros. Es muy complicado cuando las normas son diferentes si van a tu favor o en contra, pero si tenemos que jugar contra todos para ganar, no pasa nada, lo vamos hacer", escribió el brasileño de 29 años de edad, que regresó a las canchas luego de problemas físicos.

"Visca el Barça siempre", finalizó

Raphinha volvió y no tuvo una actuación sorprendente en cancha, con una oportunidad clara pegando en el poste y con movilidad, pero sin tanto peligro por banda izquierda.

El originario de Porto Alegre fue sustituido sobre el minuto 63' por el joven atacante de 20 años de edad Roony Bardghji, que lo intentó, pero tampoco pudo generar en el arco de Gazzaniga.