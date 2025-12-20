LALIGA Fútbol Internacional -  20 de diciembre de 2025 - 13:53

Real Madrid: Alineación confirmada para enfrentar al Sevilla en la jornada 17

El onceno del Real Madrid ya tiene XI confirmado para enfrentar al Sevilla en la jornada 17 de LaLiga de España.

FOTO: REAL MADRID

El Real Madrid se enfrenta al Sevilla (3:00 pm) en el encuentro correspondiente a la jornada 17 de LaLiga. Los dirigidos por el técnico Xabi Alonso buscarán sumar de tres en el Estadio de Santiago Bernabéu para cerrar el año de la mejor manera.

Este será el último duelo liguero del 2025 para los madridistas (39 puntos), que buscarán llegar al parón de Navidad siguiendo de cerca al líder FC Barcelona (43 puntos).

El técnico del Real Madrid no podrá contar para este encuentro con los sancionados Álvaro Carreras y Endrick

Alineación del Real Madrid vs Sevilla

Thibaout Courtois, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Raúl Asencio, Fran García; Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham; Rodrygo Goes, Vinicius Jr y Kylian Mbappé.

