Real Madrid: Alineación confirmada para enfrentar al Sevilla en la jornada 17

El Real Madrid se enfrenta al Sevilla (3:00 pm) en el encuentro correspondiente a la jornada 17 de LaLiga. Los dirigidos por el técnico Xabi Alonso buscarán sumar de tres en el Estadio de Santiago Bernabéu para cerrar el año de la mejor manera.
El técnico del Real Madrid no podrá contar para este encuentro con los sancionados Álvaro Carreras y Endrick
Alineación del Real Madrid vs Sevilla
Thibaout Courtois, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Raúl Asencio, Fran García; Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham; Rodrygo Goes, Vinicius Jr y Kylian Mbappé.