Real Madrid: Alineación para duelo ante el Villarreal en LaLiga FOTO: REAL MADRID

La Cerámica, estadio donde el Real Madrid tan solo salió victorioso en una de sus ocho últimas visitas ligueras, la última, es el primer examen de alta exigencia para Álvaro Arbeloa, que medirá las opciones del Villarreal por pelear por LaLiga y si la reacción madridista es real.

El Villarreal y el Real Madrid se miden este sábado (3:00 pm) en La Cerámica en un encuentro que servirá para decidir si hay debate sobre la segunda plaza de LaLiga, que ocupa actualmente el equipo de Arbeloa con 48 puntos y a la que quiere aspirar el de Marcelino García Toral, que tiene los mismos 41 que el Atlético de Madrid pero con un partido pendiente.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse