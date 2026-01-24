Real Madrid: Alineación para duelo ante el Villarreal en LaLiga

La Cerámica, estadio donde el Real Madrid tan solo salió victorioso en una de sus ocho últimas visitas ligueras, la última, es el primer examen de alta exigencia para Álvaro Arbeloa, que medirá las opciones del Villarreal por pelear por LaLiga y si la reacción madridista es real.
Con la misma precariedad defensiva, sin Éder Militao, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold ni Ferland Mendy, con Dani Carvajal y David Alaba sin el ritmo competitivo adecuado para un duelo de la grandeza del de La Cerámica, Arbeloa tendrá que forzar de nuevo a Raúl Asencio, con problemas en una tibia, y respira aliviado al recuperar a Álvaro Carreras en el lateral izquierdo.
XI DEL REAL MADRID VS VILLARREAL
Thibaut Courtois, Raúl Asencio, Fede Valverde, Huijsen, Álvaro Carreras; Arda Güler, Camavinga, Jude Bellingham; Franco Mastantuono, Kylian Mbappé y Vinicius Jr.
FUENTE: EFE