Real Madrid: Alineación para duelo ante el Villarreal en LaLiga

Repasa el once inicial del Real Madrid para su choque ante el Villarreal en la jornada 21 de LaLiga de España.

FOTO: REAL MADRID

La Cerámica, estadio donde el Real Madrid tan solo salió victorioso en una de sus ocho últimas visitas ligueras, la última, es el primer examen de alta exigencia para Álvaro Arbeloa, que medirá las opciones del Villarreal por pelear por LaLiga y si la reacción madridista es real.

El Villarreal y el Real Madrid se miden este sábado (3:00 pm) en La Cerámica en un encuentro que servirá para decidir si hay debate sobre la segunda plaza de LaLiga, que ocupa actualmente el equipo de Arbeloa con 48 puntos y a la que quiere aspirar el de Marcelino García Toral, que tiene los mismos 41 que el Atlético de Madrid pero con un partido pendiente.

Con la misma precariedad defensiva, sin Éder Militao, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold ni Ferland Mendy, con Dani Carvajal y David Alaba sin el ritmo competitivo adecuado para un duelo de la grandeza del de La Cerámica, Arbeloa tendrá que forzar de nuevo a Raúl Asencio, con problemas en una tibia, y respira aliviado al recuperar a Álvaro Carreras en el lateral izquierdo.

XI DEL REAL MADRID VS VILLARREAL

Thibaut Courtois, Raúl Asencio, Fede Valverde, Huijsen, Álvaro Carreras; Arda Güler, Camavinga, Jude Bellingham; Franco Mastantuono, Kylian Mbappé y Vinicius Jr.

FUENTE: EFE

