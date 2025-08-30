LaLiga Fútbol Internacional -  30 de agosto de 2025 - 13:22

Real Madrid: Alineación para enfrentar al Mallorca en la jornada 3 de LaLiga

El director técnico Xabi Alonso presentó el once inicial del Real Madrid, de cara al duelo de LaLiga ante el Mallorca.

Xabi Alonso, director técnico del Real Madrid, definió su alineación para enfrentar (2:30 pm) al Mallorca en la tercera jornada de LaLiga de España 2025-2026.

Tras vencer al Real Oviedo en la primera salida del curso, los merengues tratarán de mantenerse invictos en el inicio del campeonato español. Para ello contarán con el apoyo del Estadio Santiago Bernabéu, donde ya se estrenaron con victoria hace unos días frente al Osasuna.

El equipo dirigido por Jagoba Arrasate arrancó la tercera jornada en 16ª posición tras haber cosechado una derrota y un empate (frente a Barcelona y Celta de Vigo) en sus dos primeros compromisos de Liga. Su última visita al Bernabéu se saldó con triunfo madridista (2-1).

Alineación del Real Madrid vs Mallorca

Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler, Franco Mastantuono, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.

