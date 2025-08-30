Real Madrid: Alineación para enfrentar al Mallorca en la jornada 3 de LaLiga

Xabi Alonso, director técnico del Real Madrid, definió su alineación para enfrentar (2:30 pm) al Mallorca en la tercera jornada de LaLiga de España 2025-2026.
El equipo dirigido por Jagoba Arrasate arrancó la tercera jornada en 16ª posición tras haber cosechado una derrota y un empate (frente a Barcelona y Celta de Vigo) en sus dos primeros compromisos de Liga. Su última visita al Bernabéu se saldó con triunfo madridista (2-1).
Alineación del Real Madrid vs Mallorca
Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler, Franco Mastantuono, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.