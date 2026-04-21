LALIGA Fútbol Internacional -  21 de abril de 2026 - 13:05

Real Madrid: XI confirmado para medirse al Alavés en LaLiga

El técnico Álvaro Arbeloa presentó el once inicial del Real Madrid para medirse al Alavés en el Estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid: XI confirmado para medirse al Alavés en LaLiga

Real Madrid: XI confirmado para medirse al Alavés en LaLiga

Foto: Real Madrid

El Real Madrid regresa a LaLiga once días después de su último partido disputado en el campeonato. El equipo blanco recibe al Alavés (2:30 pm) en el Bernabéu, en el duelo correspondiente a la 33ª jornada. El objetivo de los de Arbeloa es sumar su vigesimotercer triunfo en la competición.

Solo quedan siete partidos para finalizar la Liga, tres de ellos en el Bernabéu, y esta semana los mernegues afrontarán los dos últimos del mes de marzo. Tres días después del choque de esta noche, tendrán que visitar al Betis en el estadio La Cartuja. Espanyol, Barcelona y Sevilla, a domicilio, y Oviedo y Athletic Club, en casa, son los restantes rivales hasta la conclusión del campeonato.

XI DEL REAL MADRID VS ALAVÉS

Lunin, Trent Alexander Arnold, Militão, Huijsen, Álvaro Carreras, Fede Valverde, Tchouameni, Jude Bellingham, Arda Güler, Vini Jr. y Kylian Mbappé.

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FUENTE: REAL MADRID

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