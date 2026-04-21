Real Madrid: XI confirmado para medirse al Alavés en LaLiga

El Real Madrid regresa a LaLiga once días después de su último partido disputado en el campeonato. El equipo blanco recibe al Alavés (2:30 pm) en el Bernabéu , en el duelo correspondiente a la 33ª jornada. El objetivo de los de Arbeloa es sumar su vigesimotercer triunfo en la competición.

Solo quedan siete partidos para finalizar la Liga, tres de ellos en el Bernabéu, y esta semana los mernegues afrontarán los dos últimos del mes de marzo. Tres días después del choque de esta noche, tendrán que visitar al Betis en el estadio La Cartuja. Espanyol, Barcelona y Sevilla, a domicilio, y Oviedo y Athletic Club, en casa, son los restantes rivales hasta la conclusión del campeonato.