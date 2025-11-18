Real Madrid: Franco Mastantuono, Antonio Rüdiger y Aurelien Tchouaméni buscan volver

El Real Madrid completó este martes sus segundo entrenamiento de la semana, con la vista puesta en su visita al Elche el domingo a las en un duelo para el que tres lesionados, Franco Mastantuono, Antonio Rüdiger y Aurelien Tchouaméni, apuran sus opciones de entrar en la convocatoria.

Los tres continuaron con trabajo individual sobre el césped de los campos 1 y 2 de la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas con el objetivo de reaparecer en la 13ª Jornada de LaLiga EA Sports.

Real Madrid y sus protagonistas

Partido ante el Elche para el que cinco jugadores internacionales que, o no han viajado con sus selecciones o han regresado antes de tiempo, estarán disponibles. El español Dean Huijsen, los franceses Kylian Mbappé y Eduardo Camavinga, el uruguayo Fede Valverde y el belga Thibaut Courtois continúan con sus respectivos planes y Xabi Alonso podrá contar con ellos para la visita al undécimo clasificado de la Liga.

Unas molestias en el tobillo derecho en el caso de Mbappé y musculares en Camavinga provocaron la ausencia de ambos en el segundo partido de la selección francesa en la ventana de noviembre ante Azerbaiyán.

Por su parte, Dean Huijsen, después de abandonar la concentración de la selección española sin poder jugar por una sobrecarga muscular, no sufrió lesión y, tras el reposo pertinente, podrá jugar en Liga. También lo harán, salvo contratiempo, Courtois que fue baja con Bélgica por una lesión en el músculo aductor largo de la pierna derecha, y Valverde, ausente en dos amistosos de Uruguay por un problema muscular en el músculo semimembranoso de la pierna derecha.

Sin estos futbolistas aún a su disposición y con otros ocho ausentes por sus compromisos internacionales -los brasileños Vinícius, Rodrygo y Militao; el inglés Jude Bellingham, el marroquí Brahim Díaz; el turco Arda Güler; y el austriaco David Alaba-, que se incorporarán el viernes a los entrenamientos, Xabi Alonso y su cuerpo técnico hicieron hincapié en la parte física durante el entrenamiento de este martes.

Según refleja la web del club, los jugadores comenzaron con ejercicios en el gimnasio antes de saltar al césped para completar “un exigente trabajo físico” antes de concluir con series de carreras.

FUENTE: EFE