Rodrygo habló de la actualidad del vestuario del Real Madrid

Rodrygo Goes, futbolista del Real Madrid y de la selección de Brasil, aseguró que el vestuario blanco está "muy bien, como siempre".

El atacante brasileño respondió de esta manera a la especulación que rodea al Real Madrid en las últimas semanas tras la derrota contra el Liverpool en la Liga de Campeones y el empate frente al Rayo Vallecano en la Liga.

Rodrygo sobre el vestuario "merengue"

"Muy bien, muy bien, como siempre", afirmó Rodrygo a pregunta de EFE en la zona mixta del Emirates Stadium de Londres tras la victoria de Brasil contra Senegal en partido amistoso.

Rodrygo fue este sábado titular con Brasil y dio la asistencia del segundo gol a Casemiro. En sus últimos tres partidos con la 'Canarinha', donde le dirige Carlo Ancelotti, ha marcado dos goles y una asistencia en sus últimos tres partidos con Brasil.

En el Real Madrid, sin embargo, solo ha sido titular tres veces esta temporada, no ha visto puerta ni en Liga ni en Champions, y solo ha repartido una asistencia.