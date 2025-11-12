FÚTBOL Fútbol Internacional -  12 de noviembre de 2025 - 08:47

Joan Laporta habla de la relación entre el FC Barcelona y el Real Madrid

Las relaciones entre el FC Barcelona y el Real Madrid no son las mejores, así lo confirmó el técnico del club azulgrana Joan Laporta.

Laporta fue preguntado por la relación con su homólogo en el Real Madrid, Florentino Pérez, con quien ha admitido que su reencuentro en el pasado clásico fue "correcto, de respeto y concordia", si bien ha subrayado que las relaciones con el club blanco no son buenas debido al 'caso Negreira'.

"Caso Negreira" afectando al FC Barcelona - Real Madrid

"No hemos estado nunca casados (con el Real Madrid), lo que sí que es cierto es que las relaciones no son buenas por el 'caso Negreira'. Ellos han presentando hechos irrelevantes e inconcluyentes al juzgado. Supongo que mantener el caso abierto les debe provocar algún interés. Eso no nos gusta y es una situación tensa", ha reflexionado.

FUENTE: EFE

