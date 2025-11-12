Joan Laporta habla de la relación entre el FC Barcelona y el Real Madrid

Las relaciones entre el FC Barcelona y el Real Madrid no son las mejores, así lo confirmó el técnico del club azulgrana Joan Laporta.
"Caso Negreira" afectando al FC Barcelona - Real Madrid
"No hemos estado nunca casados (con el Real Madrid), lo que sí que es cierto es que las relaciones no son buenas por el 'caso Negreira'. Ellos han presentando hechos irrelevantes e inconcluyentes al juzgado. Supongo que mantener el caso abierto les debe provocar algún interés. Eso no nos gusta y es una situación tensa", ha reflexionado.
FUENTE: EFE