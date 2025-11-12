Joan Laporta habla de la relación entre el FC Barcelona y el Real Madrid

Las relaciones entre el FC Barcelona y el Real Madrid no son las mejores, así lo confirmó el técnico del club azulgrana Joan Laporta.

Laporta fue preguntado por la relación con su homólogo en el Real Madrid, Florentino Pérez, con quien ha admitido que su reencuentro en el pasado clásico fue "correcto, de respeto y concordia", si bien ha subrayado que las relaciones con el club blanco no son buenas debido al 'caso Negreira'.

