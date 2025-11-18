NBA NBA -  18 de noviembre de 2025 - 09:17

NBA: Victor Wembanyama sufre distensión en la pantorrilla

La joven estrella de la NBA Victor Wembanyama será baja con los San Antonio Spurs por lesión en la pantorrilla.

NBA: Victor Wembanyama sufre distensión en la pantorrilla

NBA: Victor Wembanyama sufre distensión en la pantorrilla

FOTO: Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

El pívot de los San Antonio Spurs de la NBA, Victor Wembanyama, ha sido diagnosticado con una distensión en la pantorrilla izquierda que lo mantendrá fuera de juego indefinidamente, anunció el equipo.

Según Shams Charania y Michael C. Wright de ESPN, se espera que Wembanyama se pierda de 2 a 3 semanas debido a la lesión.

Wembanyama se sometió a la resonancia magnética el domingo, cuando no participó en la victoria de San Antonio contra los Sacramento Kings

Baja en la NBA

Sufrió la lesión el viernes contra los Golden State Warriors. Tuvo 26 puntos, 12 rebotes, cuatro asistencias y tres bloqueos en la derrota por 109-108.

Wembanyama promedia 26.2 puntos, 12.9 rebotes, 4.0 asistencias y lidera la liga con 3.58 bloqueos por partido.

San Antonio tiene su mejor inicio en una década con un récord de 8-4, incluyendo un inicio récord de franquicia de 5-0

Wembanyama se limitó a 46 partidos la temporada pasada tras ser diagnosticado con trombosis venosa profunda. Se sometió a una cirugía para ayudar a eliminar el coágulo de sangre y no se esperaban problemas a largo plazo.

FUENTE: NBA

En esta nota:
Seguir leyendo

NBA: OG Anunoby de Knicks es baja por lesión en los isquiotibiales

NBA: New Orleans despiden a entrenador Willie Green

NBA: Stephen Curry iguala a Michael Jordan con 44 partidos de 40 puntos después de los 30 años

Recomendadas

Últimas noticias