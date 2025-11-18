NBA: Victor Wembanyama sufre distensión en la pantorrilla

El pívot de los San Antonio Spurs de la NBA , Victor Wembanyama, ha sido diagnosticado con una distensión en la pantorrilla izquierda que lo mantendrá fuera de juego indefinidamente, anunció el equipo.

Según Shams Charania y Michael C. Wright de ESPN, se espera que Wembanyama se pierda de 2 a 3 semanas debido a la lesión.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Wembanyama se sometió a la resonancia magnética el domingo, cuando no participó en la victoria de San Antonio contra los Sacramento Kings

Baja en la NBA

Sufrió la lesión el viernes contra los Golden State Warriors. Tuvo 26 puntos, 12 rebotes, cuatro asistencias y tres bloqueos en la derrota por 109-108.

Wembanyama promedia 26.2 puntos, 12.9 rebotes, 4.0 asistencias y lidera la liga con 3.58 bloqueos por partido.

San Antonio tiene su mejor inicio en una década con un récord de 8-4, incluyendo un inicio récord de franquicia de 5-0

Wembanyama se limitó a 46 partidos la temporada pasada tras ser diagnosticado con trombosis venosa profunda. Se sometió a una cirugía para ayudar a eliminar el coágulo de sangre y no se esperaban problemas a largo plazo.

FUENTE: NBA