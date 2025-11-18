NBA: Ja Morantes baja con Memphis Grizzlies por lesión en la pantorrilla

La estrella de los Memphis Grizzlies de la NBA , Ja Morant, estará fuera de la alineación durante al menos otras dos semanas debido a una distensión de grado 1 en la pantorrilla derecha, anunció el equipo el lunes.

Morant jugó por última vez el viernes contra Cleveland , anotando siete puntos en seis minutos antes de salir con dolor en la pantorrilla derecha. Se perdió el partido anterior el miércoles en Boston por un dolor en el tobillo derecho.

Baja en la NBA

El entrenador de los Grizzlies, Tuomas Iisalo, dijo que Morant se lesionó el 11 de noviembre en una derrota en Nueva York. Morant jugó 34 minutos en ese partido, terminando con 16 puntos y 10 asistencias

Morant jugó cinco partidos seguidos tras una suspensión de un partido el 2 de noviembre en Toronto por lo que los Grizzlies calificaron como una conducta perjudicial para el equipo.

Morant, dos veces All-Star, promedia 17.9 puntos, 3.5 rebotes y 7.6 asistencias por partido esta temporada, con un porcentaje de acierto del 35.9% en tiros de campo (el peor de su carrera) y un 16.7% en triples. Los Grizzlies (4-10) han perdido cuatro partidos seguidos y jugarán seis de sus próximos ocho partidos como visitantes.

Los Grizzlies acaban de recuperar al pívot Zach Edey para el partido contra Cleveland. Memphis comenzó la temporada con varios jugadores lesionados, incluyendo al escolta Ty Jerome (distensión de alto grado en la pantorrilla derecha), al base Scotty Pippen Jr. (dedo gordo del pie izquierdo) y a Brandon Clarke (cirugía de rodilla).

La escasa profundidad de la plantilla de bases de Memphis llevó a los Grizzlies a firmar al novato Jahmai Mashack con un contrato bidireccional el domingo. Fue la selección número 59 del draft de junio y ha estado jugando con los Memphis Hustle en la NBA G League.

FUENTE: NBA