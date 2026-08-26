Real Madrid golea a la Real Sociedad con "Hat Trick" de Kylian Mbappé

El Real Madrid goleó 4-1 a la Real Sociedad con una gran noche para Kylian Mbappé que anotó tres goles más otro tanto de Vinicius Jr.

El conjunto merengue tomó ventaja gracias a su goleador, Kylian Mbappé que tomó un pase de Fede Valverde, recortó hacia su izquierda y remató en una zona inalcanzable para Remiro.

Pero el conjunto donostierra igualó gracias a una escapada de Ochieng, su remate es desviado y el balón quedó suelto para Luka Sucic que venía en carrera golpea de primera al palo lejano de Courtois.

A la hora de partido, apareció una gran jugada colectiva del equipo de Jose Mourinho con la llega de Marc Cucurella, que la pasó atrás para Fede Valverde, que se la tocó a Kylian Mbappé, este de primera para Jude Bellingham, que se la devolvió en pared para el francés que controló y remató por bajo.

Vinicius Jr. anotó su primer tanto de la campaña luego que Bellingham recuperó la pelota dentro del área para el brasileño que dentro del área chica anota.

El "Hat Trick" de Mbappé llegó tras una asistencia de Vinicius Jr dentro del área para el francés que se la picó al portero.