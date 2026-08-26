LaLiga Fútbol Internacional -  26 de agosto de 2026 - 16:07

Real Madrid golea a la Real Sociedad con "Hat Trick" de Kylian Mbappé

El equipo merengue se estrenó en casa con un "Hat Trick" de Kylian Mbappé para golear a la Real Sociedad.

Real Madrid golea a la Real Sociedad con Hat Trick de Kylian Mbappé

Real Madrid golea a la Real Sociedad con "Hat Trick" de Kylian Mbappé

FOTO / REAL MADRID

El Real Madrid goleó 4-1 a la Real Sociedad con una gran noche para Kylian Mbappé que anotó tres goles más otro tanto de Vinicius Jr.

El conjunto merengue tomó ventaja gracias a su goleador, Kylian Mbappé que tomó un pase de Fede Valverde, recortó hacia su izquierda y remató en una zona inalcanzable para Remiro.

Pero el conjunto donostierra igualó gracias a una escapada de Ochieng, su remate es desviado y el balón quedó suelto para Luka Sucic que venía en carrera golpea de primera al palo lejano de Courtois.

A la hora de partido, apareció una gran jugada colectiva del equipo de Jose Mourinho con la llega de Marc Cucurella, que la pasó atrás para Fede Valverde, que se la tocó a Kylian Mbappé, este de primera para Jude Bellingham, que se la devolvió en pared para el francés que controló y remató por bajo.

Vinicius Jr. anotó su primer tanto de la campaña luego que Bellingham recuperó la pelota dentro del área para el brasileño que dentro del área chica anota.

El "Hat Trick" de Mbappé llegó tras una asistencia de Vinicius Jr dentro del área para el francés que se la picó al portero.

En esta nota:
Seguir leyendo

Real Madrid vs Real Sociedad: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO J1 de LaLiga

Yan Diomande: "Todo el mundo sueña con jugar en el Real Madrid"

Jose Mourinho: "No pienso que haya un árbitro en España que piense que es amigo de Negreira"

Recomendadas

Últimas noticias