MLB: Fernando Tatis Jr y el despertar del "madero" con los Padres

Las miradas han vuelto hacia el jardinero dominicano Fernando Tatis Jr., ahora que ha recuperado su bateo de poder, luego de necesitar de 208 turnos para conectar su primer cuadrangular en la actual campaña de la MLB .

El estelar guardabosques de los Padres de San Diego ha encendido los motores de manera espectacular, tras un primer jonrón el lejano 30 de mayo contra los Nacionales de Washington, con lo que dio término a su racha más larga sin conectar vuelacercas.

Ese fue el 'bambinazo' número 160 para el jugador de las cinco herramientas. Mientras la sequía inexplicable aumentaba, las preocupaciones también. El propio Tatis y todos veían que su swing estaba bien y que estaba conectando bien a la pelota.

El asunto era que el esférico no salía del parque. Jugador excitante y de juego explosivo, Tatis no perdió los estribos en el proceso y la confianza en cuanto a conectar batazos fuera del alcance de los jardineros ha regresado.

Luego de ese largo bache, Tatis ha despachado 16 cuadrangulares en otros 300 turnos, nada que ver con lo que sucedió durante los primeros dos meses y una semana en su bateo de largometraje.

Su ofensiva mantiene a los Padres en la lucha por un comodín para la postemporada en la Liga Nacional y su defensa sigue siendo una de las mejores para cualquier jardinero en las Grandes Ligas.

Este lunes fue elegido Jugador de la Semana de la Liga Nacional, mientras también obtuvo el premio a la Jugada de la Semana, convirtiéndose en apenas el segundo jugador en la historia en conquistar ambos galardones durante el mismo período.

El dominicano tuvo una semana ofensiva extraordinaria, al conectar 12 hits en 25 turnos (.480), incluyendo dos dobles, cuatro cuadrangulares y 11 carreras impulsadas en seis partidos.

Tatis Jr. batea para promedio de .287 con 17 vuelacercas, 67 carreras impulsadas, 75 anotadas y 30 bases robadas. A esto agrega un porcentaje de embasarse de .358, un 'slugging' de .449 y un OPS de 807.

Ante la caída al bate de otros jugadores clave de los Padres, como el dominicano Manny Machado, Tatis Jr. ha tomado las riendas a la hora buena, una de las mejores noticias para el conjunto californiano.

FUENTE: EFE