PSG vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde ver J3 de la Champions League

El conjunto del PSG recibirá al FC Barcelona en la tercera fecha de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-2027, en un encuentro que promete muchas emociones.
Por su parte, los culés superaron 4-1 al Galatasaray en el torneo más importante de clubes de Europa y el fin de semana derrotaron 5-2 al Real Betis para cuidar el liderato liguero con 27 unidades.
Ambos clubes llegan invictos en dos fechas, liderando la tabla de posiciones con 6 unidades cada uno.
PSG VS FC BARCELONA: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR JORNADA 3 DE LA CHAMPIONS LEAGUE
- Fecha: Martes, 20 de octubre de 2026
- Hora: 2:00 p.m.
- Lugar: Parque De Los Príncipes
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