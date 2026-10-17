UCL Champions League -  17 de octubre de 2026 - 15:04

PSG vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde ver J3 de la Champions League

Conoce todos los detalles del duelo entre PSG y FC Barcelona en la fase liga de la UEFA Champions League.

PSG vs FC Barcelona: Fecha

PSG vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde ver J3 de la Champions League

FOTO: IA

El conjunto del PSG recibirá al FC Barcelona en la tercera fecha de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-2027, en un encuentro que promete muchas emociones.

Los parisinos, actuales líderes de la Ligue 1 con 14 puntos y a la espera de lo que haga el AS Mónaco, vienen de vencer 4-2 al Manchester City en la Liga de Campeones y 3-1 al Racing Club de Estrasburgo en la liga local.

Por su parte, los culés superaron 4-1 al Galatasaray en el torneo más importante de clubes de Europa y el fin de semana derrotaron 5-2 al Real Betis para cuidar el liderato liguero con 27 unidades.

Ambos clubes llegan invictos en dos fechas, liderando la tabla de posiciones con 6 unidades cada uno.

PSG VS FC BARCELONA: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR JORNADA 3 DE LA CHAMPIONS LEAGUE

  • Fecha: Martes, 20 de octubre de 2026
  • Hora: 2:00 p.m.
  • Lugar: Parque De Los Príncipes
  • Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes y rpctv.com con el Live Blog Posting
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