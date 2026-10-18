El PSG confirma la baja de Nuno Mendes y se perderá el duelo ante el Barcelona

El PSG envió un comunicado informando que su jugador Nuno Mendes sufrió una lesión el sábado en el duelo ante Strasbourg en la Ligue 1 y se lastimó el muslo izquierdo por lo que será baja en las próximas semanas.

"Tras sufrir una lesión en el muslo izquierdo durante el partido de anoche contra el RC Strasbourg Alsace, Nuno Mendes no estará disponible durante las próximas semanas", señaló el PSG.

Nuno Mendes del PSG baja contra el Barcelona

Aunque en el comunicado no especifica cuantas semanas de ausencia tendrá Nuno Mendes, ya es un hecho que se perderá el próximo partido de Champions League ante el FC Barcelona.

Nuno Mendes es una pieza clave para el PSG que busca seguir haciendo historia de la mano de Luis Enrique, quieren sumar su triplete de Champions League y seguir reinando en la Ligue 1.