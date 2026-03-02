Real Madrid: "No es un adiós a la Liga", Álvaro Arbeloa

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid , se mostró convencido, a pesar de la derrota ante el Getafe este lunes en el Bernabéu (0-1) que no supone un “adiós” al título de Liga, a cuatro puntos de distancia del líder, el Barcelona, ya que, aseguró, que “nadie tira LaLiga”.

“Quedan 36 puntos, no es un adiós a la Liga. Y nuestro objetivo es sumar los 36 puntos, nadie va a tirar la toalla. Esto es el Real Madrid y no se rinde nadie nunca. Tenemos cuatro puntos de desventaja, pero estamos convencidos de que podemos remontar”, dijo en rueda de prensa.

“Después de una derrota como la de hoy las cosas se ven muy negras, no hay mucha esperanza cuando pierdes así, pero nuestro objetivo es darle la vuelta. Aquí nadie tira la Liga ni tira nada. Tenemos mucho que mejorar, pero al esfuerzo de mis jugadores no les voy a poner ni un pero. ¿Podemos hacer las cosas mejor? Sí, pero es cosa mía”, añadió.

“Veo que tenemos grandes jugadores, una gran plantilla. Jugadores que se van a recuperar y van a ayudar mucho. Tenemos ese objetivo de seguir mejorando, de saber que podemos hacer las cosas mejor. Hoy, entendiendo la crítica, pero jugando mal, peor o regular hemos merecido marcar más goles que el Getafe”, completó.

Un Arbeloa que insistió en su defensa a sus futbolistas, a la vez que consideró que merecieron un mejor resultado.

El partido "merengue"

“Hemos tenido ocasiones más claras que las que ha tenido el Getafe. Es un partido en el que nosotros hemos podido hacer las cosas mejor, pero los jugadores lo han intentado y hemos tenido más ocasiones claras que ellos, con Vinícius, Rüdiger, Rodrygo… Varias ocasiones en las que merecimos hacer al menos un gol. El Getafe hizo un gran trabajo, no ha pasado nada que no supiéramos que iba a pasar”, señaló.

Además, habló del estilo de juego del Getafe, sin nada que reprochar al equipo de Bordalás.

“Ni una crítica para el Getafe porque hacen lo que se les permite”, expresó.

Por otro lado, instó a que su equipo debe mejorar en generar más peligro por la banda derecha, a la vez que no quiso escudarse en bajas importantes, como las de Mbappé y Bellingham, para explicar las dos derrotas consecutivas de su equipo.

“Partidos diferentes el de Pamplona y el de hoy. Teníamos que haber sido agresivos en la primera línea y en las dos bandas; siempre tenemos esa salida fácil de buscar a Vini, pero tenemos que ser capaces de tener una amenaza constante por los dos lados”, señaló.

“Cuando uno pierde siempre se acuerda de jugadores importantes que no han jugado, pero no puedo poner excusas. Tenemos jugadores y calidad suficiente para ganar partidos”, expresó sobre las ausencias de Mbappé y Bellingham.

FUENTE: EFE