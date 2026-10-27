MLB: ¿Quiénes son los abridores del juego 4 en la Serie Mundial 2026?

Sólo un equipo en la historia de la postemporada se ha recuperado de un déficit de 3-0, quizás recuerden vagamente cuándo ocurrió eso y es justo decir que, tras una aplastante derrota por 10-1 en el Juego 3, los Tampa Bay Rays tienen una batalla muy cuesta arriba. Mientras tanto, los Cerveceros de Milwaukee y sus aficionados han esperado décadas por esto: Una noche en la que pueden ganar su primer título de la Serie Mundial en la MLB .

Se suponía que sería Brandon Woodruff, al menos según Woodruff. Se estaba preparando para abrir el Juego 4 cuando los Cerveceros enviaron al asistente del preparador físico Bryn Hester al bullpen en la octava entrada del Juego 3 y le preguntaron a Woodruff si quería la novena. Así lo hizo.

Por lo tanto, los Cerveceros tuvieron que tomar una decisión al final de la noche. El elegido para hoy fue el derecho Dustin May, el único jugador con experiencia en la Serie Mundial al inicio de esta postemporada, quien lanzó una entrada en blanco en el Juego 2 en lo que habría sido su día de lanzar si hubiera estado programado para abrir el Juego 4 en primer lugar.

Rays: Griffin Jax, LD

Dato clave: Efectividad de 1.88 en 24 entradas durante sus últimas seis salidas.

Esta será apenas la tercera presentación de Jax en la postemporada. Pasó la SDLA en el bullpen y lanzó solo dos entradas en el Juego 3, luego permitió tres carreras en cuatro entradas como abridor de Tampa Bay en el Juego 3 de la SCLA. Estuvo en el bullpen para comenzar la Serie Mundial, por si acaso, pero su primer turno en el montículo llegará en el Juego 4.

Jax terminó la temporada regular encendido, permitiendo solo una carrera con nueve hits y tres bases por bolas mientras ponchaba a 15 en 18 entradas durante sus últimas cuatro aperturas, todas las cuales ganaron los Rays. Permitió una carrera en el Yankee Stadium pero ponchó a la mitad de los ocho bateadores que enfrentó, luego tuvo una entrada frustrante al permitir tres anotaciones durante su salida de cuatro episodios en Cleveland hace 12 días.

FUENTE: MLB