Premundial de Béisbol U18: Panamá tendrá doble juego el miércoles

Panamá tendrá doble juego en la jornada de mañana, cuando enfrente a los equipos de Venezuela y Nicaragua, respectivamente, ambos en el complejo de la Academia IPL en el Premundial de Béisbol U18.

A las 9:00 de la mañana en el Field 2 de la Academia IPL se miden Panamá y Venezuela a primera hora, y para las 12:00, aproximadamente, deben medirse los equipos de Nicaragua y Panamá, también en el Field 2 de la IPL.

Panamá con doble partido en la Súper Ronda

El partido de Panamá ante Nicaragua se reanuda en el segundo episodio, donde quedó el compromiso que fue pospuesto por la lluvia, basado en el reglamento 7.82 de competencias de la WBSC.

La jornada programada para este miércoles tiene a República Dominicana enfrentando a Nicaragua a primera hora y con un segundo juego ante Venezuela a las 12:00 medio día. Puerto Rico y Estados Unidos no tienen doble partido en la jornada de este miércoles.

WBSC Americas, regente del certamen, aún no ha dicho si el jueves se jugará la jornada por medallas o se utilizará para compensar una jornada pendiente aún por la lluvia.

FUENTE: FEDEBEIS