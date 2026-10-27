MLB: Line-ups para el juego 4 de la Serie Mundial 2026

Los Cerveceros de Milwaukee y los Tampa Bay Rays tienen sus alineaciones para el cuarto partido de la Serie Mundial 2026 de las Grandes Ligas (MLB), programado para este martes 27 de octubre en el Tropicana Field.
Alineación de Cerveceros - MLB
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LF: Jackson Chourio
1B: Jake Bauers
DH: Christian Yelich
C: William Contreras
2B: Brice Turang
RF: Sal Frelick
SS: Cooper Pratt
CF: Garrett Mitchell
3B: David Hamilton
Lanzador: Dustin May
Lineup de Rays - MLB
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DH: Yandy Díaz
1B: Jonathan Aranda
3B: Junior Caminero
C: Liam Hicks
CF: Jonny DeLuca
LF: Chandler Simpson
RF: Vilade
2B: Richie Palacios
SS: Taylor Walls
Lanzador abridor: Griffin Jax