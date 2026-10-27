MLB: Line-ups para el juego 4 de la Serie Mundial 2026

Los Cerveceros de Milwaukee y los Tampa Bay Rays tienen sus alineaciones para el cuarto partido de la Serie Mundial 2026 de las Grandes Ligas ( MLB ), programado para este martes 27 de octubre en el Tropicana Field.

Los Brewers llegan con ventaja de 3-0 en la serie y a una victoria de conquistar el primer campeonato de Serie Mundial en la historia de la franquicia. Por su parte, Tampa Bay afronta un encuentro decisivo, obligado a ganar para evitar la eliminación.