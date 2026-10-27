MLB MLB -  27 de octubre de 2026 - 16:57

MLB: Line-ups para el juego 4 de la Serie Mundial 2026

Conoce las alineaciones de los Cerveceros y Rays en el cuarto partido de la Serie Mundial 2026 de la MLB.

MLB: Line-ups para el juego 4 de la Serie Mundial 2026

MLB: Line-ups para el juego 4 de la Serie Mundial 2026

FOTO: MLB

Los Cerveceros de Milwaukee y los Tampa Bay Rays tienen sus alineaciones para el cuarto partido de la Serie Mundial 2026 de las Grandes Ligas (MLB), programado para este martes 27 de octubre en el Tropicana Field.

Los Brewers llegan con ventaja de 3-0 en la serie y a una victoria de conquistar el primer campeonato de Serie Mundial en la historia de la franquicia. Por su parte, Tampa Bay afronta un encuentro decisivo, obligado a ganar para evitar la eliminación.

Alineación de Cerveceros - MLB

  1. LF: Jackson Chourio

  2. 1B: Jake Bauers

  3. DH: Christian Yelich

  4. C: William Contreras

  5. 2B: Brice Turang

  6. RF: Sal Frelick

  7. SS: Cooper Pratt

  8. CF: Garrett Mitchell

  9. 3B: David Hamilton

Lanzador: Dustin May

Lineup de Rays - MLB

  1. DH: Yandy Díaz

  2. 1B: Jonathan Aranda

  3. 3B: Junior Caminero

  4. C: Liam Hicks

  5. CF: Jonny DeLuca

  6. LF: Chandler Simpson

  7. RF: Vilade

  8. 2B: Richie Palacios

  9. SS: Taylor Walls

Lanzador abridor: Griffin Jax

En esta nota:
Seguir leyendo

Cerveceros de Milwaukee vs Tampa Bay Rays: Fecha, hora y dónde ver en Serie Mundial MLB

MLB: ¿Quiénes son los abridores del juego 3 en la Serie Mundial 2026?

MLB: Line UP de los Rays y los Cerveceros para el J2 de la Serie Mundial 2026

Recomendadas

Últimas noticias