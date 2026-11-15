Selección de Panamá "He pasado momentos difíciles, pero Dios me sostuvo", José Fajardo FOTO: SAMID BOTELLO - RPC

La Selección de Panamá consiguió su boleto al Final Four de la Liga de Naciones CONCACAF 2026-2027 y a la Copa Oro 2027, luego de vencer 2-0 a Curazao en el partido de vuelta de los cuartos de final, disputado en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

El gran protagonista de la noche fue el delantero panameño José Fajardo , quien firmó un doblete (45' y 51') para encaminar la victoria del conjunto canalero y sellar la clasificación.

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Tras el encuentro, Fajardo agradeció a Dios por el resultado y destacó la importancia de haber conseguido el objetivo.

"Toda la honra y gloria a Dios. Le damos gracias por la victoria y la clasificación", expresó el atacante.

El delantero de 33 años también resaltó la contundencia que mostró Panamá y el aporte de los futbolistas que ingresaron desde el banquillo.

"Sabíamos que teníamos que ganar. Lo mejor hoy fue la contundencia, los que entraron de cambio lo hicieron bien y es positivo que le dimos a la afición", manifestó.

José Fajardo se levantó de momentos complicados

Fajardo reconoció que había atravesado momentos difíciles con la Selección Nacional, pero aseguró que encontró la fortaleza para salir adelante.

"He venido pasando momentos difíciles en la selección, pero Dios me sostuvo para salir adelante", confesó.

Finalmente, el atacante señaló que la tranquilidad fue uno de los factores que marcaron la diferencia en el compromiso.

"La tranquilidad fue lo que marcó la diferencia, hoy estuve más relajado y ahora toca disfrutar", concluyó el jugador de la Universidad Católica.