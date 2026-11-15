Iván Herrera apoya a la Selección de Panamá y confiesa quiénes son sus jugadores favoritos.

El Grandes Ligas panameño Iván Herrera , de los Cardenales de San Luis, manifestó su respaldo a la Selección de Panamá y expresó su entusiasmo de cara al compromiso frente a Curazao , correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf.

"Siempre que estoy en Panamá trato de apoyar a la selección y esperamos la victoria en este partido contra Curazao", comentó el receptor y bateador designado, quien aprovechó su presencia en el país para mostrar su apoyo al combinado nacional en el Rommel Fernández.

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Herrera también habló sobre su preparación física y dejó claro que no acostumbra tomarse demasiados días de descanso, ya que busca mantenerse en condiciones para afrontar los próximos desafíos en las Grandes Ligas.

"Yo me mantengo entrenando, no me gusta agarrar muchos días libres y me gusta entrenar para seguir fuerte", señaló.

De cara a la próxima campaña de MLB, el pelotero panameño tiene claro uno de sus principales objetivos: mantenerse en el terreno de juego y conservar el ritmo competitivo.

"Quiero seguir jugando todos los días y trataré de mantener el ritmo el próximo año", agregó.

Sus futbolistas favoritos de la Selección de Panamá

En otro momento, Herrera también reveló cuáles son sus jugadores favoritos de la Selección de Panamá. El grandes ligas mencionó a Armando Cooper y Adalberto Carrasquilla como los futbolistas que más admira.

Iván Herrera y la nueva etapa salarial en las Grandes Ligas

Por otra parte, Herrera acaba de completar sus primeros tres años de servicio en las Grandes Ligas, por lo que entrará en la etapa de elegibilidad para el arbitraje salarial (entre los tres y seis años de servicio, según las reglas de MLB).

Este proceso le permitirá negociar su salario con los Cardenales de San Luis, a diferencia de sus primeras campañas, cuando estuvo bajo el sistema de pre-arbitraje.