El Liverpool revela destalles sobre la escultura en homenaje a Diogo Jota

El Liverpool desveló este lunes los planes de la escultura que levantará en honor a su exjugador Diogo Jota y su hermano André Silva, fallecidos en un accidente de tráfico el pasado verano.

El club 'red' creará una escultura a partir del reciclaje de muchos de los objetos que los aficionados dejaron fuera de Anfield para homenajear a los futbolistas y la colocará en los alrededores del estadio.

Desde la muerte de los futbolistas se creó un lugar de homenaje temporal en una de las esquinas de Anfield donde los aficionados antes de los partidos pueden dejar flores y mensajes a Jota y a su hermano André.

El Liverpool listo para revelar la escultura de Diogo Jota

La escultura tendrá el diseño de un corazón e incluirá los números de las camisetas de los futbolistas, la letra de la canción que se canta en el estadio en el minuto 20 de los partidos al portugués y la inscripción "Forever 20", señaló el Liverpool.

Aún no se ha revelado la fecha en la que estará disponible.

El Liverpool ya retiró el dorsal de Jota del primer equipo y los aficionados le rinden homenaje en el minuto 20 de cada encuentro.

En los cinco años que jugó en el Liverpool, Jota marcó 65 goles en 182 partidos y ganó la Premier League, la FA Cup y dos Copas de la Liga