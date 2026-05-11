Alavés vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir en la J36 de LaLiga

El FC Barcelona bajo el mando del entrenador Hansi Flick, reciente campeón de LaLiga de España 2025-2026, visitará al Alavés en la jornada 36.
Con tres fechas por disputar, los blaugranas aseguraron el título con 91 puntos en 35 partidos, mientras que el Alavés (18) se encuentra en posición de descenso con 37 unidades.
ALAVÉS VS FC BARCELONA: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR JORNADA 36 DE LALIGA DE ESPAÑA
- Fecha: Miércoles, 13 de mayo de 2026
- Hora: 2:30 pm
- Lugar: Estadio de Mendizorroza
- Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes y rpctv.com