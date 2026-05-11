Alavés vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir en la J36 de LaLiga

Alavés vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir LaLiga FOTO: FC BARCELONA

El FC Barcelona bajo el mando del entrenador Hansi Flick, reciente campeón de LaLiga de España 2025-2026, visitará al Alavés en la jornada 36.

Los culés vienen de coronarse campeones del torneo liguero, después de vencer 2-0 al Real Madrid en El Clásico, con goles de Marcus Rashford y Ferran Torres en el Spotify Camp Nou.

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