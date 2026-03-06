Real Madrid: XI confirmado para enfrentar al Celta de Vigo

LaLiga no da tregua. Tras cerrar el pasado lunes la jornada 26, el Real Madrid inicia esta tarde la jornada 27 con una exigente visita a Balaídos. Los de Arbeloa se enfrentan al Celta de Vigo con el objetivo de sumar su vigésimo triunfo en el campeonato (3:00 pm).
El Madrid ha logrado 27 puntos en 13 partidos fuera de casa, con un balance de 8 victorias, 3 empates y 2 derrotas.
XI DEL REAL MADRID VS CELTA VIGO EN LA JORNADA 27 DE LALIGA
Thibaut Courtois, Trent Alexander -Arnold, Antonio Rúdiger, Raúl Asencio, Ferland Mendy, Fede Valverde, Aurelién Tchouameni, Thiago Pitarch, Arda Güler, Gonzalo García y Vinicius Júnior.