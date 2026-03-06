LALIGA Fútbol Internacional -  6 de marzo de 2026 - 13:32

Real Madrid: XI confirmado para enfrentar al Celta de Vigo

El técnico Álvaro Arbeloa definió el once inicial del Real Madrid para enfrentar al Celta de Vigo en LaLiga.

FOTO: REAL MADRID

LaLiga no da tregua. Tras cerrar el pasado lunes la jornada 26, el Real Madrid inicia esta tarde la jornada 27 con una exigente visita a Balaídos. Los de Arbeloa se enfrentan al Celta de Vigo con el objetivo de sumar su vigésimo triunfo en el campeonato (3:00 pm).

Será el primer encuentro que dispute el Real Madrid a domicilio en un mes de marzo en el que afrontará la eliminatoria de octavos de la Champions ante el Manchester City y jugará en el Bernabéu los dos encuentros restantes en el campeonato, frente a Elche y Atlético.

El Madrid ha logrado 27 puntos en 13 partidos fuera de casa, con un balance de 8 victorias, 3 empates y 2 derrotas.

XI DEL REAL MADRID VS CELTA VIGO EN LA JORNADA 27 DE LALIGA

Thibaut Courtois, Trent Alexander -Arnold, Antonio Rúdiger, Raúl Asencio, Ferland Mendy, Fede Valverde, Aurelién Tchouameni, Thiago Pitarch, Arda Güler, Gonzalo García y Vinicius Júnior.

image
