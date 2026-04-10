LALIGA Fútbol Internacional -  10 de abril de 2026 - 13:45

Real Madrid: XI definido para enfrentar al Girona en LaLiga

El DT Álvaro Arbeloa presentó el once inicial del Real Madrid para medirse al Girona en LaLiga de España.

Real Madrid: XI definido para enfrentar al Girona en LaLiga

Real Madrid: XI definido para enfrentar al Girona en LaLiga

FOTO: REAL MADRID

El Real Madrid afrontará el encuentro ante el Girona, de la trigésima primera jornada de LaLiga con una revolución en su once inicial, siete cambios en relación al partido de ida de la Liga de Campeones frente el Bayern Múnich disputado el martes pasado, mientras Michel Sánchez recupera al francés Thomas Lemar, ausente ante el Villarreal.

Álvaro Arbeloa ha decidido cuantificar esfuerzos y pensar en el choque de vuelta en Alemania, el miércoles, y solo mantiene en el equipo titular al meta Andrej Lunin, el uruguayo Fede Valverde a Kylian Mbappe y Vinicius.

Alineación del Real Madrid y Girona

El once ante el Girona es el siguiente: Lunin, Carvajal, Militao, Asencio, Fran García, Fede Valverde, Camavinga, Bellingham, Brahim, Mbappé y Vinicius.

El Girona, que ganó al Villarreal el pasado lunes, recupera a Lemar y sitúa a Echeverri como referencia ofensiva. Vanat, lesionado, es baja igual que el neerlandés Daley Blind. Víctor Reis ocupa su puesto.

Michel ha dispuesto de entrada a Gazzaniga, Arnau, Francés, Vitor Reis, Álex Moreno, Iván Martín, Witsel, Lemar, Tsygankov, Ounahi y Echeverri.

FUENTE: EFE

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