El futbolista hispano-marroquí Brahim Díaz renovó su vinculación con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2031, según informó el club blanco en un comunicado, después de seis temporadas en el equipo.

"El Real Madrid C.F. y Brahim Díaz han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2031", comienza el texto del anuncio, que se une a las renovaciones de hombres como Arda Güler, Aurélién Tchouaméni o Thibaut Courtois.

El atacante, nacido en Málaga en 1999, lleva desde los 19 años formando parte del club blanco, si bien estuvo cedido en el Milan entre 2020 y 2023 después de dos temporadas en el Real Madrid con muy poco protagonismo.

Recorrido de Díaz en el Real Madrid

En total, con el equipo ahora entrenado por Jose Mourinho, acumula 173 partidos, en los que ha conquistado siete títulos: una Liga de Campeones, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, dos Ligas y dos Supercopas de España.

En marzo de 2024, Brahim decidió ser internacional absoluto con la selección de Marruecos, con la que fue finalista de la última Copa África de Naciones. En sus 36 partidos con Marruecos, ha marcado 15 goles.

Esta temporada, Brahim ha intervenido en diez encuentros del Real Madrid, con pocos minutos (258 en total), pero con tres asistencias en su haber, dos de ellas en la Liga de Campeones.

FUENTE: EFE