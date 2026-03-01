Robert Lewandowski se pierde duelo ante el Atlético: ¿Qué lesión tiene?

El delantero Robert Lewandowski , con una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo, será baja para el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey de España que el FC Barcelona disputará este martes ante el Atlético de Madrid .

Según ha informado el club azulgrana, las pruebas médicas realizadas este domingo han confirmado el alcance de la lesión causada por un traumatismo que el delantero polaco sufrió en el partido de LaLiga EA Sports que el equipo azulgrana disputó el sábado frente al Villarreal (4-1).

Panorama complicado sin Robert Lewandowski

La baja de Lewandowski para el duelo del martes, en el que el Barça intentará remontar un 4-0 para sellar el pase a la final de la competición del KO, se suma a las ausencias por lesión de Frenkie de Jong, Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Andreas Christensen. El defensa Eric García se perderá el segundo partido de la eliminatoria por sanción.

Los jugadores que fueron titulares frente al Villarreal han realizado este domingo una sesión de recuperación y compensación en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde los suplentes se han ejercitado en el campo 2 de dicho recinto.

El primer equipo azulgrana volverá a ejercitarse este lunes en la ciudad deportiva ubicada en Sant Joan Despí a las 11:00 horas. El técnico Hansi Flick comparecerá ante les medios de comunicación después de esta sesión (13:00 horas) antes de medirse el martes al Atlético de Madrid.

FUENTE: EFE