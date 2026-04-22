Béisbol Mayor Beisbol mayor Panamá -  22 de abril de 2026 - 07:48

Béisbol Mayor 2026: Así quedaron las posiciones en las semifinales tras encuentro del 21 de abril

Repasa cómo quedó la tabla de posiciones en las Series semifinales del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026, tras el partido del 21 de abril.

Béisbol Mayor 2026: Así quedaron las posiciones en las semifinales tras encuentro del 21 de abril

Béisbol Mayor 2026: Así quedaron las posiciones en las semifinales tras encuentro del 21 de abril

FOTO: FEDEBEIS

Las emociones de la serie semifinal del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026 siguieron en marcha y el martes 21 de abril se disputó un partido, donde ya se definió el segundo clasificado a la gran final.

En el Estadio Calvin Byron, Bocas del Toro avanzó a la final tras superar 4-0 a Colón en el séptimo encuentro de la llave, que les permitió llevarse la serie 4-3.

El lanzador izquierdo Didier Vargas trabajó 7.0 sólidos episodios de 3 imparables, 2 bases por bolas y 6 ponches para acreditarse la victoria.

La novena de Chiriquí (4-1) ya había avanzado a la final luego de vencer 6-4 a Panamá Oeste en el quinto partido de la serie, disputado en el Estadio Mariano Rivera.

Posiciones en las Series semifinales del Béisbol Mayor 2026

Equipos JJ JG JP

  • Chiriquí / 5/ 4 / 1
  • Panamá Oeste / 5 / 1 / 4

Equipos JJ JG JP

  • Colón / 7/ 3/ 4
  • Bocas del Toro / 7/ 4/ 3

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