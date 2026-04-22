Béisbol Mayor 2026: Así quedaron las posiciones en las semifinales tras encuentro del 21 de abril

Las emociones de la serie semifinal del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026 siguieron en marcha y el martes 21 de abril se disputó un partido, donde ya se definió el segundo clasificado a la gran final.

En el Estadio Calvin Byron, Bocas del Toro avanzó a la final tras superar 4-0 a Colón en el séptimo encuentro de la llave, que les permitió llevarse la serie 4-3.

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El lanzador izquierdo Didier Vargas trabajó 7.0 sólidos episodios de 3 imparables, 2 bases por bolas y 6 ponches para acreditarse la victoria.

La novena de Chiriquí (4-1) ya había avanzado a la final luego de vencer 6-4 a Panamá Oeste en el quinto partido de la serie, disputado en el Estadio Mariano Rivera.

Posiciones en las Series semifinales del Béisbol Mayor 2026

Equipos JJ JG JP

Chiriquí / 5/ 4 / 1

Panamá Oeste / 5 / 1 / 4

Equipos JJ JG JP