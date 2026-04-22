Béisbol Mayor 2026: Así quedaron las posiciones en las semifinales tras encuentro del 21 de abril

Las emociones de la serie semifinal del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026 siguieron en marcha y el martes 21 de abril se disputó un partido, donde ya se definió el segundo clasificado a la gran final.
El lanzador izquierdo Didier Vargas trabajó 7.0 sólidos episodios de 3 imparables, 2 bases por bolas y 6 ponches para acreditarse la victoria.
La novena de Chiriquí (4-1) ya había avanzado a la final luego de vencer 6-4 a Panamá Oeste en el quinto partido de la serie, disputado en el Estadio Mariano Rivera.
Posiciones en las Series semifinales del Béisbol Mayor 2026
Equipos JJ JG JP
- Chiriquí / 5/ 4 / 1
- Panamá Oeste / 5 / 1 / 4
Equipos JJ JG JP
- Colón / 7/ 3/ 4
- Bocas del Toro / 7/ 4/ 3